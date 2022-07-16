ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байдену може загрожувати імпічмент, якщо демократи програють вибори, - Newsweek

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 16 липня 2022 19:26
Байдену може загрожувати імпічмент, якщо демократи програють вибори, - Newsweek Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент, якщо його Демократична партія втратить контроль над Сенатом і Палатою представників за підсумками осінніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Видання зазначає, що в разі програшу виборів Байдену може загрожувати імпічмент, оскільки провідні республіканці вже заявляли про намір ініціювати його.

Зокрема, в січні сенатор-республіканець Тед Круз говорив, що для імпічменту Байдена буде "безліч підстав". А в квітні його представник Кен Бак заявляв, що судовий комітет Палати представників "проведе слухання, щоб визначити, чи доречний імпічмент".

Згідно з травневим опитуванням Массачусетського університету, 68% республіканців і 66% консерваторів підтримують імпічмент.

Статті про імпічмент можуть бути прийняті простою більшістю в Палаті представників, але президента можуть відсторонити тільки більшістю в дві третини голосів в Сенаті. Такого ще ніколи не було, і малоймовірно, що республіканці отримають необхідну кількість місць в 2023 році.

Проте колишній президент Дональд Трамп двічі піддавався процедурі імпічменту - в 2020 і 2021 роках - і обидва рази Сенат виправдав його. Тому в разі перемоги республіканців на виборах ніщо не завадить їм в Палаті представників ініціювати процедуру, навіть якщо шансів мало.

На думку почесного професора уряду і політики США в Центрі вивчення демократії Вестмінстерського університету в Британії Джона Оуенса, демократи за підсумками виборів збережуть за собою Сенат і Палату представників.

У той де жас за словами професора факультету політики Біркбека Лондонського університету Роберта Сінгха, якщо республіканці повернуть собі Палату представників, але не Сенат, то будь-яка спроба оголошення імпічменту Байдену буде виглядати як політичний "набір очок".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп ще до проміжних виборів в Конгрес може оголосити про участь у президентських перегонах 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року