Байдену може загрожувати імпічмент, якщо демократи програють вибори, - Newsweek

Президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент, якщо його Демократична партія втратить контроль над Сенатом і Палатою представників за підсумками осінніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

Видання зазначає, що в разі програшу виборів Байдену може загрожувати імпічмент, оскільки провідні республіканці вже заявляли про намір ініціювати його.

Зокрема, в січні сенатор-республіканець Тед Круз говорив, що для імпічменту Байдена буде "безліч підстав". А в квітні його представник Кен Бак заявляв, що судовий комітет Палати представників "проведе слухання, щоб визначити, чи доречний імпічмент".

Згідно з травневим опитуванням Массачусетського університету, 68% республіканців і 66% консерваторів підтримують імпічмент.

Статті про імпічмент можуть бути прийняті простою більшістю в Палаті представників, але президента можуть відсторонити тільки більшістю в дві третини голосів в Сенаті. Такого ще ніколи не було, і малоймовірно, що республіканці отримають необхідну кількість місць в 2023 році.

Проте колишній президент Дональд Трамп двічі піддавався процедурі імпічменту - в 2020 і 2021 роках - і обидва рази Сенат виправдав його. Тому в разі перемоги республіканців на виборах ніщо не завадить їм в Палаті представників ініціювати процедуру, навіть якщо шансів мало.

На думку почесного професора уряду і політики США в Центрі вивчення демократії Вестмінстерського університету в Британії Джона Оуенса, демократи за підсумками виборів збережуть за собою Сенат і Палату представників.

У той де жас за словами професора факультету політики Біркбека Лондонського університету Роберта Сінгха, якщо республіканці повернуть собі Палату представників, але не Сенат, то будь-яка спроба оголошення імпічменту Байдену буде виглядати як політичний "набір очок".