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У Байдена заявили про збільшення кількості своїх військових у Європі на 20 тисяч

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Вашингтон, Вівторок 24 січня 2023 14:17
У Байдена заявили про збільшення кількості своїх військових у Європі на 20 тисяч Фото: представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені штати Америки збільшили присутність своїх військ у Європі на 20 тисяч військових. Втім, направляти додатковий контингент у Польщу поки не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джона Кірбі в інтерв’ю RMF.

"На сьогодні у мене немає заяв щодо пересування військ. Ми вже збільшили свою присутність на європейському континенті на додаткові 20 тисяч осіб, і ми створимо механізми для збереження цих 20 тисяч у Європі на ротаційній основі, але я не маю жодних заяв щодо Польщі", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Нідерландів перекине вісім винищувачів F-35 до Польщі наприкінці січня у рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору.

Також ми писали про те, що Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot з Німеччини до Польщі для зміцнення східного флангу НАТО.

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