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У Байдена заявили, что могут ответить на обстрел военной базы в Ираке

Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты могут ответить на ракетный удар по военной базе в Ираке, который произошел 3 марта. Там размещены американские военнослужащие.

Об этом пишет "Голос Америки".

Президент Джо Байден сказал в среду, что он стремится идентифицировать тех, кто несет ответственность за атаку.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена пока оценивает последствия атаки, которая произошла в среду.

"Если мы сочтем ответные действия оправданными, мы снова примем меры в подходящее для нас время и подходящим способом... Мы не будем принимать поспешных или необдуманных действий, которые еще больше усугубят (ситуацию, - ред.) или сыграют на руку нашим противникам", - сказала Псаки.

Напомним, в иракской провинции Анбар по военной базе Айн аль-Асад, где находятся американские войска, нанесли ракетный удар. Пока не известно, привел ли обстрел к жертвам.

Ранее в Ираке обстреляли американскую военную базу, которая расположена на севере от Багдада.

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