У Байдена заявили о готовности расширить санкции против России

США могут расширить санкции против России. Под них могут попасть незатронутые ограничениями российские банки и сектора экономики, связанные с нефтью и газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха.

"Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, направив их против других целей", - сказал в интервью телеканалу CBS Сингх.

Он уточнил, что санкции могут быть введены против российских банков и секторов экономики, которые еще не находятся под ограничениями. По его словам, в основном они затронут стратегически важные для России направления, в том числе нефть и газ.

"Я не хочу их (санкции - ред.) конкретизировать, но думаю, что Путин знает, что имеется ввиду", - добавил представитель Белого дома.