У Байдена заявили про готовність розширити санкції проти Росії

США можуть розширити санкції проти Росії. Під них можуть потрапити незачеплені обмеженнями російські банки і сектори економіки, пов'язані з нафтою і газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора Національної економічної ради Білого дому Далипа Сінгха.

"Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, ввести санкції, які ми вже застосовували, направивши їх проти інших цілей", - сказав В інтерв'ю телеканалу CBS Сінгх.

Він уточнив, що санкції можуть бути введені проти російських банків і секторів економіки, які ще не знаходяться під обмеженнями. За його словами, в основному вони торкнуться стратегічно важливі для Росії напрямки, в тому числі Нафта і газ.

"Я не хочу їх (санкції - ред.) конкретизувати, але думаю, що Путін знає, що мається на увазі", - додав представник Білого дому.