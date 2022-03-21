У Байдена заявили про готовність розширити санкції проти Росії

США можуть розширити санкції проти Росії. Під них можуть потрапити незачеплені обмеженнями російські банки і сектори економіки, пов'язані з нафтою і газом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора Національної економічної ради Білого дому Далипа Сінгха.
"Ми можемо розширити наші санкції. Вжити заходів, ввести санкції, які ми вже застосовували, направивши їх проти інших цілей", - сказав В інтерв'ю телеканалу CBS Сінгх.
Він уточнив, що санкції можуть бути введені проти російських банків і секторів економіки, які ще не знаходяться під обмеженнями. За його словами, в основному вони торкнуться стратегічно важливі для Росії напрямки, в тому числі Нафта і газ.
"Я не хочу їх (санкції - ред.) конкретизувати, але думаю, що Путін знає, що мається на увазі", - додав представник Білого дому.
Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти російського президента Путіна і його оточення, а також великих банків і компаній Росії.
Зазначимо, США готують нові санкції проти Росії, які передбачають повне ембарго на торгівлю і блокування міжнародних водних шляхів.
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