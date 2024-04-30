Байдена закликали врегулювати використання криптовалюти для обходу санкцій

Уоррен і Маршалл висловили особливе занепокоєння щодо використання монети Tether, вартість якої прив'язана до долара США і призначена для підтримки стабільної вартості.

"Загроза національної безпеки, що створюється криптовалютою, вимагає пропорційної відповіді з боку оборонної спільноти нашої країни", - заявили Уоррен і Маршалл.

Представник Tether заявив у своїй заяві, що кожна дія з криптовалютою знаходиться в режимі онлайн і відстежується, і "кожен актив може бути конфіскований, і кожен злочинець може бути спійманий".

"Ми працюємо з правоохоронними органами саме для цього. Tether поважає список (Управління з контролю за іноземними активами та особливо призначеними громадянами) та співпрацює з більш ніж 120 правоохоронними органами із 40 різних країн, включаючи ФБР, Міністерство юстиції та Секретну службу США", - сказав представник.

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