Латвія хоче використовувати нові інструменти для боротьби з обходом санкцій проти РФ

Латвія хоче поліпшити дотримання санкцій Європейського союзу проти Росії, використовуючи інструменти, які вона використовує для припинення незаконного фінансування.

Про це заявив заступник директора підрозділу фінансової розвідки Латвії Пауліс Ільєнковс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Країни Балтії є одними з найрішучіших у критиці вторгнення РФ в Україну. Вони щосили намагаються контролювати потік торгівлі з решти ЄС до країн Центральної Азії, водночас товари в кінцевому підсумку потрапляють до Росії", - пише видання.

Тепер це завдання перейде до латвійського підрозділу фінансової розвідки, мандат якого розшириться від розслідування фінансових злочинів до контролю над торговими санкціями. Агентство буде:

заморожуватиме активи, що належать особам, які перебувають під санкціями;

створювати пули даних про обмеження;

публікувати списки заморожених активів;

підтримувати загальнодоступну пошукову систему за організаціями і людьми, яким загрожують санкції ЄС.

Що пропонують у Латвії

"Інструменти, які були впроваджені у фінансовий сектор, вони також можуть бути використані для правильної реалізації санкцій", - сказав Ільєнковс.

Підрозділ фінансової розвідки отримав нові інструменти після серії фінансових скандалів, зокрема закриття другого за величиною банку Латвії, який Казначейство США звинуватило у відмиванні грошей у 2018 році.

Останнім часом увагу також було звернено на заклики заборонити транзит російського зерна та марганцевої руди. Зрештою це може підвищити ймовірність того, що Латвія взагалі припинить торгівлю.