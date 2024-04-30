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Байдена призвали урегулировать использование криптовалюты для обхода санкций

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Криптовалюта может использоваться для обхода санкций в России, Иране и КНДР. Два законодателя обеспокоены этим и оказывают давление на администрацию Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Уоррен и Маршалл выразили особую обеспокоенность по поводу использования монеты Tether, стоимость которой привязана к доллару США и предназначена для поддержания стабильной стоимости.

"Угроза национальной безопасности, создаваемая криптовалютой, требует соразмерного ответа со стороны оборонного сообщества нашей страны", - заявили Уоррен и Маршалл. 

Представитель Tether заявил в своем заявлении, что каждое действие с криптовалютой находится в режиме онлайн и отслеживается, и "каждый актив может быть конфискован, и каждый преступник может быть пойман".

"Мы работаем с правоохранительными органами именно для этого. Tether уважает список (Управления по контролю за иностранными активами и особо назначенными гражданами) и сотрудничает с более чем 120 правоохранительными органами из 40 разных стран, включая ФБР, Министерство юстиции и Секретную службу США ", - сказал представитель.

 

Обходы санкций

К слову, Латвия хочет использовать новые инструменты для борьбы с обходом санкций против РФ.

В феврале 2024 года издание Politico сообщило, что в 2023 году Россия заработала 1 млрд евро на продаже топлива в ЕС.

Ранее мы писали как России удается обходить санкции. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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