Байдена призвали урегулировать использование криптовалюты для обхода санкций

Уоррен и Маршалл выразили особую обеспокоенность по поводу использования монеты Tether, стоимость которой привязана к доллару США и предназначена для поддержания стабильной стоимости.

"Угроза национальной безопасности, создаваемая криптовалютой, требует соразмерного ответа со стороны оборонного сообщества нашей страны", - заявили Уоррен и Маршалл.

Представитель Tether заявил в своем заявлении, что каждое действие с криптовалютой находится в режиме онлайн и отслеживается, и "каждый актив может быть конфискован, и каждый преступник может быть пойман".

"Мы работаем с правоохранительными органами именно для этого. Tether уважает список (Управления по контролю за иностранными активами и особо назначенными гражданами) и сотрудничает с более чем 120 правоохранительными органами из 40 разных стран, включая ФБР, Министерство юстиции и Секретную службу США ", - сказал представитель.