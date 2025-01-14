Байдена закликали продовжити термін для продажу TikTok, щоб уникнути блокування соцмережі

Агентство зазначає, що в п'ятницю Верховний суд США заслухав аргументи у справі, в якій TikTok і ByteDance оскаржують цей закон. Адвокат компаній, Ноел Франциско, заявив, що виконати продажі до наступного тижневого терміну буде неможливо. Він зазначив, що в разі заборони застосунку короткі відео, які дивляться 170 млн американців, зникнуть, а "по суті, платформа припинить своє існування" у США.

У зв'язку з цим сенатор Едвард Маркі заявив, що планує внести законопроєкт, який відтерміновує крайній термін продажу або заборони, ще на 270 днів.

"Заборона зруйнує унікальну інформаційну та культурну екосистему, змусивши замовкнути мільйони людей. Заборона TikTok спричинить серйозні наслідки для мільйонів американців, чиї соціальні зв'язки та економічне життя залежать від цього додатка. Ми не можемо цього допустити", - заявив він.

Того ж дня представник Ро Хана, також демократ, закликав і Байдена, і новообраного президента США призупинити заборону, оскільки це питання зачіпає як свободу слова, так і фінансову частину американців.

"Призупинити цю заборону, щоб 170 мільйонів американців не позбулися свободи слова. Якщо цю заборону буде запроваджено, мільйони американців позбудуться засобів до існування", - заявив демонтаж.

Reuters пише, що Байден може продовжити крайній термін на 90 днів, якщо підтвердить, що ByteDance домоглася істотного прогресу в процесі продажу активів. Однак малоймовірно, що компанія зможе відповідати цьому стандарту.

У свою чергу на ситуацію відреагував Трамп. Він звернувся до суду з проханням відкласти реалізацію закону, заявивши, що після вступу на посаду 20 січня у нього має бути час для пошуку "політичного рішення" цього питання.

Якщо суд не заблокує закон до неділі, у такому разі нові завантаження TikTok із магазинів додатків на смартфонах будуть заборонені. Однак наявні користувачі зможуть продовжувати отримувати доступ до додатка протягом деякого періоду. При цьому, послуги поступово деградуватимуть і в кінцевому підсумку перестануть працювати, оскільки компаніям буде заборонено надавати підтримку.