Байдена призвали продлить срок для продажи TikTok, чтобы избежать блокировки соцсети

Агентство отмечает, что в пятницу Верховный суд США заслушал аргументы по делу, в котором TikTok и ByteDance оспаривают этот закон. Адвокат компаний, Ноэл Франциско, заявил, что выполнить продажи к следующему недельному сроку будет невозможно. Он отметил, что в случае запрета приложения короткие видео, которые смотрят 170 млн американцев, исчезнут, а "по сути, платформа прекратит свое существование" в США.

В связи с этим сенатор Эдвард Марки заявил, что планирует внести законопроект, который откладывает крайний срок продажи или запрета, еще на 270 дней.

"Запрет разрушит уникальную информационную и культурную экосистему, заставив замолчать миллионы людей. Запрет TikTok повлечет за собой серьезные последствия для миллионов американцев, чьи социальные связи и экономическая жизнь зависят от этого приложения. Мы не можем этого допустить", - заявил он.

В тот же день представитель Ро Хана, также демократ, призвал и Байдена и новоизбранного президента США приостановить запрет, поскольку этот вопрос затрагивает как свободу слова, так и финансовую часть американцев.

"Приостановить этот запрет, чтобы 170 миллионов американцев не лишились свободы слова. Если этот запрет будет введен, миллионы американцев лишатся средств к существованию", - заявил демонтаж.

Reuters пишет, что Байден может продлить крайний срок на 90 дней, если подтвердит, что ByteDance добилась существенного прогресса в процессе продали активов. Однако маловероятно, что компания сможет соответствовать этому стандарту.

В свою очередь на ситуацию отреагировал Трамп. Он обратился в суд с просьбой отложить реализацию закона, заявив, что после вступления в должность 20 января в него должно быть время для поиска "политического решения" этого вопроса.

Если суд не заблокирует закон до воскресенья, в таком случае новые загрузки TikTok из магазинов приложений на смартфонах будут запрещены. Однако существующие пользователи смогут продолжать получить доступ к приложению в течение некоторого периода. При этом, услуги постепенно будут деградировать и в конечном итоге перестанут работать, поскольку компаниям будем запрещено оказывать поддержку.