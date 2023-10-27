UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Байдена з'явився конкурент-демократ на майбутніх виборах президента США

Фото: Дін Філліпс, конгресмен (flickr by MOAA)
Автор: Іван Носальський

Конгресмен Дін Філліпс змагатиметься з президентом США Джо Байденом за статус кандидата від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сам Філліпс заявив в ефірі CBS.

Він зазначив, що подасть документи на участь у президентських виборах сьогодні, 27 жовтня, та розпочне свою кампанію.

За словами Філліпса, він захоплюється 80-річним Байденом, але вважає, що настав час для нового покоління демократів очолити партію. Він уточнив, що це особливо актуально за умов, коли колишній президент Дональд Трамп може стати кандидатом у президенти від Республіканської партії.

"Я вважаю, що президент Байден виконав величезну роботу для нашої країни. Але йдеться не про минуле. Це вибори про майбутнє", - додав конгресмен.

Він висловив стурбованість, що можлива перемога Трампа на майбутніх виборах стане кризовим моментом для американської демократії.

Філліпс додав, що він закликає інших демократів вступати в гонку, сподіваючись, що додаткова конкуренція забезпечить партії перевіреного та сильного кандидата.

Вибори президента США

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться вже 2024 року. Вони заплановані на 5 листопада.

Але перед цим пройдуть праймеріз Республіканської та Демократичної партій, на яких вони визначать по одному кандидату. Згідно з останніми опитуваннями, кандидатом від республіканців, ймовірно, знову стане Трамп.

Республіканці мають оголосити свого кандидата 15 липня, а демократи - 19 серпня. Після цього восени розпочнуться дебати та агітація.

Голоси мають бути офіційно підраховані до 6 січня 2025 року, а на 20 січня заплановано інавгурацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВибори в СШАКонгресс США