У Байдена появился конкурент-демократ на предстоящих выборах президента США

Он отметил, что подаст документы на участие в президентских выборах сегодня, 27 октября, и начнет свою кампанию.

По словам Филлипса, он восхищается 80-летним Байденом, но считает, что настало время для нового поколения демократов возглавить партию. Он уточнил, что это особенно актуально в условиях, когда бывший президент Дональд Трамп может стать кандидатом в президенты от Республиканской партии.

"Я считаю, что президент Байден проделал огромную работу для нашей страны. Но речь идет не о прошлом. Это выборы о будущем", - добавил конгрессмен.

Он выразил обеспокоенность, что возможная победа Трампа на предстоящих выборах станет кризисным моментом для американской демократии.

Филлипс добавил, что он призывает других демократов вступать в гонку, надеясь, что дополнительная конкуренция обеспечит партии проверенного и сильного кандидата.

Выборы президента США

Напомним, выборы президента США состоятся уже в 2024 году. Они запланированы на 5 ноября.

Но перед этим пройдут праймериз Республиканской и Демократической партий, на которых они определят по одному кандидату. Согласно последним опросам, кандидатом от республиканцев, вероятно, опять станет Трамп.

Республиканцы должны объявить своего кандидата 15 июля, а демократы - 19 августа. После этого осенью начнутся дебаты и агитация.

Голоса должны быть официально подсчитаны до 6 января 2025 года, а на 20 января запланирована инаугурация.