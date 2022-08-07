ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Байдена второй негативный тест на COVID. Он официально выздоровел

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 07 августа 2022 17:49
У Байдена второй негативный тест на COVID. Он официально выздоровел Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Президент США Джо Байден выздоровел от коронавирусной болезни. Сегодня он получил второй отрицательный тест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Сегодня утром тест президента на антиген SARS-CoV-2 был отрицательным второй день подряд. Он благополучно вернется к общественной деятельности и президентским поездкам", - говорится в заключении лечащего врача.

Напомним, Байден заболел 21 июля, у него были легкие симптомы. Через неделю он получил отрицательный тест, но в конце месяца у него снова выявили COVID. В общей сложности американский президент болел более двух недель.

Отметим, Байдена лечили плаксовидом, и у небольшой части пациентов, которым дают этот препарат, иногда наблюдается так называемый "рикошет" COVID-позитивности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Коронавирус
NEWS
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз