ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Байдена другий негативний тест на COVID. Він офіційно одужав

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 07 серпня 2022 17:49
У Байдена другий негативний тест на COVID. Він офіційно одужав Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Президент США Джо Байден одужав від коронавірусної хвороби. Сьогодні він отримав другий негативний тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Сьогодні вранці тест президента на антиген SARS-CoV-2 був негативним другий день поспіль. Він благополучно повернеться до громадської діяльності і президентських поїздок", - йдеться у висновку лікаря.

Нагадаємо, Байден захворів 21 липня, у нього були легкі симптоми. Через тиждень він отримав негативний тест, але наприкінці місяця у нього знову виявили COVID. Загалом американський президент хворів більше двох тижнів.

Зазначимо, Байдена лікували плаксовідом, і у невеликої частини пацієнтів, яким дають цей препарат, іноді спостерігається так званий "рикошет" COVID-позитивності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Коронавірус
NEWS
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз