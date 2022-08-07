У Байдена другий негативний тест на COVID. Він офіційно одужав

Президент США Джо Байден одужав від коронавірусної хвороби. Сьогодні він отримав другий негативний тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

"Сьогодні вранці тест президента на антиген SARS-CoV-2 був негативним другий день поспіль. Він благополучно повернеться до громадської діяльності і президентських поїздок", - йдеться у висновку лікаря.

Нагадаємо, Байден захворів 21 липня, у нього були легкі симптоми. Через тиждень він отримав негативний тест, але наприкінці місяця у нього знову виявили COVID. Загалом американський президент хворів більше двох тижнів.

Зазначимо, Байдена лікували плаксовідом, і у невеликої частини пацієнтів, яким дають цей препарат, іноді спостерігається так званий "рикошет" COVID-позитивності.

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