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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Байдена відреагували на заклик Зеленського зняти обмеження на удари по Росії

Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки продовжать обговорювати з Україною питання зняття обмежень на далекобійні удари по Росії. Діалог відбуватиметься у непублічному форматі.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Алекса Рауфоглу у Twitter.

У Кірбі попросили прокоментувати новий заклик президента України Володимира Зеленського зняти обмеження щодо застосування західної зброї для ударів по російській території.

Він зазначив, що глава української держави і раніше закликав зняти такі обмеження як у приватному, так і публічному порядку. І США розуміють, що він це робить, оскільки його країна перебуває під ударом.

"Але, як я вже багато, багато разів говорив, ми продовжуватимемо переговори з українцями, але вестимемо їх у приватному порядку", - додав Кірбі.

Він додав, що не може говорити про будь-які зміни у політиці США з цього питання.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 26 серпня, запустили понад сотню ракет і дронів по Україні. Українські захисники змогли знищити 102 ракети та 99 безпілотників ворога.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом зняти обмеження на далекобійні удари по Росії. Тому що для припинення війни необхідні сильні рішення.

Варто зауважити, що США забороняють Україні застосовувати свої далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії.

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