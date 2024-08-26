У Байдена відреагували на заклик Зеленського зняти обмеження на удари по Росії

У Кірбі попросили прокоментувати новий заклик президента України Володимира Зеленського зняти обмеження щодо застосування західної зброї для ударів по російській території.

Він зазначив, що глава української держави і раніше закликав зняти такі обмеження як у приватному, так і публічному порядку. І США розуміють, що він це робить, оскільки його країна перебуває під ударом.

"Але, як я вже багато, багато разів говорив, ми продовжуватимемо переговори з українцями, але вестимемо їх у приватному порядку", - додав Кірбі.

Він додав, що не може говорити про будь-які зміни у політиці США з цього питання.