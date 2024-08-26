У Байдена отреагировали на призыв Зеленского снять ограничения на удары по России

У Кирби попросили прокомментировать новый призыв президента Украины Владимира Зеленского снять ограничения на применение западного оружия для ударов по российской территории.

Он отметил, что глава украинского государства и ранее призывал снять такие ограничения как в частном, так и в публичном порядке. И США понимают, что он это делает, поскольку его страна находится под ударом.

"Но, как я уже много, много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с украинцами, но будем вести их в частном порядке", - добавил Кирби.

Он добавил, что не может говорить о каких-либо изменениях в политике США по этому вопросу.