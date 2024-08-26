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У Байдена отреагировали на призыв Зеленского снять ограничения на удары по России

Фото: Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки продолжат обсуждать с Украиной вопрос снятия ограничений на дальнобойные удары по России. Диалог будет происходить в непубличном формате.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Алекса Рауфоглу в Twitter.

У Кирби попросили прокомментировать новый призыв президента Украины Владимира Зеленского снять ограничения на применение западного оружия для ударов по российской территории. 

Он отметил, что глава украинского государства и ранее призывал снять такие ограничения как в частном, так и в публичном порядке. И США понимают, что он это делает, поскольку его страна находится под ударом. 

"Но, как я уже много, много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с украинцами, но будем вести их в частном порядке", - добавил Кирби. 

Он добавил, что не может говорить о каких-либо изменениях в политике США по этому вопросу. 

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты сегодня, 26 августа, запустили более сотни ракет и дронов по Украине. Украинские защитники смогли уничтожить 102 ракеты и 99 беспилотников врага.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом снять ограничения на дальнобойные удары по России. Поскольку для прекращения войны необходимы сильные решения.

Стоит заметить, что США запрещают Украине применять свои дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России.

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