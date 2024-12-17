У Байдена відреагували на підхід Трампа щодо можливих переговорів між Україною та РФ

Відповідна заява прозвучала на прохання прокоментувати підходи новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, який наполягає на переговорах, щоб завершити війну. Кірбі зазначив, що не буде вступати в суперечки з позицією нового очільника Сполучених Штатів, але водночас наголосив, що нині чинна адміністрація зберігає головні принципи.

"Нічого про Україну без України. Ми не збираємося вести про них розмови без їхньої участі, ми не нав'язуватимемо їм, якими можуть бути їхні наступні кроки", - сказав Кірбі.

Він додав, що український народ обрав президентом Володимира Зеленського, тому саме йому вирішувати, чи йти на переговори, і якщо так, то коли та на яких позиціях.

"Як ми чітко підкреслили йому раніше, і я можу це зробити сьогодні, коли він прийме це рішення, й поки президент Байден є головнокомандувачем, він (Зеленський - ред.) знайде в цій адміністрації прибічників у процесі просування до переговорів", - зазначив Кірбі.

Також американський посадовець, що чинний уряд Сполучених Штатів робить все необхідне для того, щоб у Збройних сил України було все необхідне для подальших успіхів на полі бою. Мова йде про відкидання російських окупантів та ускладнення для планів російського диктатора Володимира Путіна щодо продовження війни.

В цьому контексті він підкреслив той випадок, що попри певні успіхи армії РФ на сході України, Путіну довелося звернутися по допомогу до Північної Кореї. Ба більше, йому треба закуповувати зброю. Причому крім ракет, снарядів для артилерії та іншого озброєння, російський диктатор також має купувати багато мішків для загиблих російських солдатів.

"І я вважаю, що про це також не варто забувати", - резюмував він.