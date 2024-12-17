У Байдена отреагировали на подход Трампа по возможным переговорам Украины и РФ

Соответствующее заявление прозвучало на просьбу прокомментировать подходы новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине, который настаивает на переговорах, чтобы завершить войну. Кирби отметил, что не будет вступать в споры с позицией нового главы Соединенных Штатов, но одновременно подчеркнул, что сейчас действующая администрация сохраняет главные принципы.

"Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть их следующие шаги", - сказал Кирби.

Он добавил, что украинский народ избрал президентом Владимира Зеленского, поэтому именно ему решать, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.

"Как мы четко подчеркнули ему раньше, и я могу это сделать сегодня, когда он примет это решение, и пока президент Байден является главнокомандующим, он (Зеленский - ред.) найдет в этой администрации сторонников в процессе продвижения к переговорам", - отметил Кирби.

Также американский чиновник, что действующее правительство Соединенных Штатов делает все необходимое для того, чтобы у Вооруженных сил Украины было все необходимое для дальнейших успехов на поле боя. Речь идет об отвержении российских оккупантов и осложнения для планов российского диктатора Владимира Путина о продолжении войны.

В этом контексте он подчеркнул тот случай, что несмотря на определенные успехи армии РФ на востоке Украины, Путину пришлось обратиться за помощью к Северной Корее. Более того, ему надо закупать оружие. Причем кроме ракет, снарядов для артиллерии и другого вооружения, российский диктатор также должен покупать много мешков для погибших российских солдат.

"И я считаю, что об этом также не стоит забывать", - резюмировал он.