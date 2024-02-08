У Байдена відреагували на інтерв'ю пропагандиста Карлссона з Путіним

Американський чиновник зазначив, що в цьому журналістському матеріалі, вірогідно, звучатимуть якість фальшиві та абсурбні "виправдання" з боку очільника Кремля широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Так він відповів на запитання щодо інтерв’ю Карлсона з Путіним, і чи є в Білому домі "якісь занепокоєння щодо будь-якої дезінформації, яка може виникнути з цього".



Кірбі зауважив, що не стане випереджати інтерв'ю, яке ще не вийшло, проте висловився щодо очікуваних тез у цій публікації.

"Я не знаю, я вважаю, що це досить очевидно, усім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, і фіктивні, абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати. Я не думаю, що нам потрібно ще одне інтерв'ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість", - сказав представник адміністрації президента США.

Що передувало

Раніше 7 лютого видання Newsweek написало, що Європейський союз може запровадити санкції проти американського пропагандиста Такера Карлсона через інтерв'ю останнього з російським диктатором Володимиром Путіним.

Проте пізніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк розповів, що Брюссель не збирається цього робити.

Зауважимо, що наразі зміст даного інтерв'ю що невідомий, втім, як очікується, воно буде прихильним до країни-агресора Росії, оскільки пропагандист неодноразово захищав її.

Додамо, що нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.

Детальніше про те, хто такий Такер Карлсон і чому його називають "американським Соловйовим", - читайте в матеріалі РБК-Україна.