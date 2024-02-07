ЄС не збирається вводити санкції проти пропагандиста Карлсона, - журналіст

Європейський союз не збирається вводити санкції проти американського пропагандиста Такера Карлсона, який взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у соціальній мережі X .

"І ні, ЄС не збирається вводити санкції проти Такера Карлссона", - пише він.

За його словами, про це говорить якийсь член Європейського парламенту, який не має права голосу з питань санкцій ЄС.

"Близько 250 росіян і компаній незабаром будуть піддані санкціям через війну в Україні", - додав журналіст.

Що передувало

Сьогодні Newsweek написало, що Європейський союз може ввести санкції проти американського пропагандиста Такера Карлсона через інтерв'ю останнього з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як пояснювало видання, для того, щоб внести особу до санкційного списку ЄС, необхідно подати докази на розгляд Службі зовнішніх справ ЄС. Після цього справу передадуть на розгляд Європейській раді - органу, що складається з лідерів країн ЄС, які, своєю чергою, ухвалюватимуть остаточне рішення про запровадження обмежень.

РБК-Україна розповіло про те, хто такий Такер Карлсон і чому його називають "американським Соловйовим".