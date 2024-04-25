У Байдена відповіли на вето РФ на резолюцію ООН щодо ядерної зброї

Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, запропоновану спільно Сполученими Штатами і Японією, яка підтвердила б зобов'язання країн-учасниць Договору про космос не розміщувати ядерну зброю на орбіті навколо Землі.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Він зазначив, що в резолюції також містився б заклик до всіх держав-членів не розробляти ядерну зброю, спеціально призначену для виведення на орбіту.

"Розміщення державою-учасницею ядерної зброї на орбіті не тільки порушить Договір про космос, а й поставить під загрозу життєво важливі послуги зв'язку, науки, метеорології, сільського господарства, торгівлі та національної безпеки, які всі супутники надають суспільствам по всьому світу", - заявив Салліван.

Він зазначив, що Сполучені Штати вважають, що Росія розробляє новий супутник, що несе ядерний пристрій.

"Ми чули, як президент Путін публічно заявляв, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, Росія не наклала б вето на цю резолюцію", - заявив він.