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У Байдена ответили на вето РФ на резолюцию ООН по ядерному оружию

Четверг 25 апреля 2024 09:49
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У Байдена ответили на вето РФ на резолюцию ООН по ядерному оружию Фото: советник президента США по нацезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, предложенную совместно Соединенными Штатами и Японией, которая подтвердила бы обязательство стран-участников Договора по космосу не размещать ядерное оружие на орбите вокруг Земли.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Он отметил, что в резолюции также содержался бы призыв ко всем государствам-членам не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на орбиту.

"Размещение государством-участником ядерного оружия на орбите не только нарушит Договор о космосе, но и поставит под угрозу жизненно важные услуги связи, науки, метеорологии, сельского хозяйства, торговли и национальной безопасности, которые все спутники предоставляют обществам по всему миру", - заявил Салливан.

Он отметил, что Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает новый спутник, несущий ядерное устройство.

"Мы слышали, как президент Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию", - заявил он.

Резолюция ООН

Накануне на заседании ООН Россия использовала свое право вето на резолюцию, призывающую все страны предотвратить гонку ядерных вооружений в космическом пространстве.

За документ проголосовало 13 из 15 стран. При этом Россия выступила против, а Китай воздержался.

В то же время представитель РФ в ООН назвал резолюцию о ядерном оружии в космосе политизированной.

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ООН Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Ядерное оружие
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