У Байдена ответили на вето РФ на резолюцию ООН по ядерному оружию

Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, предложенную совместно Соединенными Штатами и Японией, которая подтвердила бы обязательство стран-участников Договора по космосу не размещать ядерное оружие на орбите вокруг Земли.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Он отметил, что в резолюции также содержался бы призыв ко всем государствам-членам не разрабатывать ядерное оружие, специально предназначенное для вывода на орбиту.

"Размещение государством-участником ядерного оружия на орбите не только нарушит Договор о космосе, но и поставит под угрозу жизненно важные услуги связи, науки, метеорологии, сельского хозяйства, торговли и национальной безопасности, которые все спутники предоставляют обществам по всему миру", - заявил Салливан.

Он отметил, что Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает новый спутник, несущий ядерное устройство.

"Мы слышали, как президент Путин публично заявлял, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию", - заявил он.