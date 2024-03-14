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У Байдена відповіли на ядерні погрози Путіна

Вашингтон, Четвер 14 березня 2024 09:38
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У Байдена відповіли на ядерні погрози Путіна Фото: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білий дім прокоментував ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Там заявили, що президент США Джо Байдена проінформований щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент, звичайно, в курсі", - сказала вона.

Речниця Білого дому додала, що Путін вчергове повторив ядерну доктрину Росії. Вона назвала риторику Путіна "безвідповідальною".

"Тим не менш, ядерна риторика Росії була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього цього конфлікту. Це Росія жорстоко вторглася в Україну без провокації та виправдання. І ми продовжимо підтримувати Україну, оскільки вони захищають свій народ та свою суверенну територію від російської агресії", - заявила Карін Жан-П'єр.

Що сказав Путін

Російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистам заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни.

При цьому Путін пригрозив ядерною зброєю Україні та Заходу, якщо США відправлять війська в Україну. Диктатор заявив, що Росія буде розглядати такий крок як ескалацію війни.

Нагадаємо, що Росія володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок. ЗМІ з'ясували, скільки ядерної зброї у Росії та хто нею керує.

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