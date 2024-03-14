У Байдена ответили на ядерные угрозы Путина

Белый дом прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Там заявили, что президент США Джо Байден проинформирован по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент, конечно, в курсе", - сказала она.

Спикер Белого дома добавила, что Путин в очередной раз повторил ядерную доктрину России. Она назвала риторику Путина "безответственной".

"Тем не менее, ядерная риторика России была безрассудна и безответственна в течение всего этого конфликта. Это Россия жестоко вторглась в Украину без провокации и оправдания. И мы продолжим поддерживать Украину, поскольку они защищают свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", - заявила Карин Жан-Пьер.

Что сказал Путин

Российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандистам заявил, что Россия готова технически к ядерной войне.

При этом Путин пригрозил ядерным оружием Украине и Западу, если США отправят войска в Украину. Диктатор заявил, что Россия будет рассматривать такой шаг как эскалацию войны.

Напомним, что Россия владеет самым большим в мире запасом ядерных боеголовок. СМИ выяснили, сколько ядерного оружия в России и кто им управляет.