У Байдена спростували, що президент США може знятися з виборів

Офіційні заяви кампанії Байдена

Глава передвиборчої кампанії президента США Джен О'Меллі Діллон спростувала чутки у ЗМІ про те, що президент США може найближчим часом зняти свою кандидатуру на виборах.

"Безумовно, президент залишається в гонці", - наголосила вона.

За словами голови передвиборчої кампанії Байдена, зараз президент "сильніше, ніж будь-коли, прагне перемогти Дональда Трампа".

Вона запевнила, що Байден - "найкраща людина, яка може протистояти Трампу".

При цьому О'Меллі Діллон визнала "незначне" зниження підтримки Байдена в останні тижні. Але, за її словами, виборці не переходять від Байдена до Трампа.

Один із учасників кампанії Байдена Ден Каннінен також стверджує, що Байден не втратив підтримки виборців.

"Хоча виборці постійно згадують вік президента Байдена, наші цільові виборці - як ті, хто повторно беруть участь у виборах, так і ті, хто дійсно вагається, - все ще планують голосувати за нього, що дає зрозуміти, що дебати не зашкодили підтримці серед виборців, які вирішуватимуть ці вибори", - додав він.

За словами Каннінена, зараз є багато роботи для того, щоб здобути перемогу на виборах у листопаді. Але він запевнив, що Байден - єдиний кандидат від демократів і альтернативи немає.

Чутки у ЗМІ

Водночас, NBC News з посиланням на джерела пише, що члени родини Байдена обговорювали, як може виглядати його зняття з виборів.

Співрозмовники видання уточнювали, що головним предметом обговорень був вплив кампанії на здоров'я Байдена, його родину та стабільність у країні.

Але прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс спростував такі чутки.

"Цього не відбувається, і точка. Люди, які роблять такі заяви, не говорять від імені його сім'ї чи його команди - і їм доведуть, що вони помиляються. Зберігайте віру", - додав він.