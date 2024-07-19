У Байдена опровергли, что президент США может сняться с выборов

Президент США Джо Байден не планирует прекращать свое участие в предвыборной гонке. Он хочет победить своего конкурента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSNBC и NBC News.
Глава предвыборной кампании президента США Джен О'Мэлли Диллон опровергла слухи в СМИ о том, что президент США может в ближайшее время снять свою кандидатуру на выборах.
"Безусловно, президент остается в гонке", - подчеркнула она.
По словам главы предвыборной кампании Байдена, сейчас президент "сильнее, чем когда-либо, стремится победить Дональда Трампа".
Она заверила, что Байден - "лучший человек, который может противостоять Трампу".
При этом О'Мэлли Диллон признала "незначительное" снижение поддержки Байдена в последние недели. Но, по ее словам, избиратели не переходят от Байдена к Трампу.
Один из участников кампании Байдена Дэн Каннинен также утверждает, что Байден не потерял поддержку избирателей.
"Хотя избиратели постоянно упоминают возраст президента Байдена, наши целевые избиратели - как те, кто повторно участвует в выборах, так и те, кто действительно колеблется, - все еще планируют голосовать за него, что дает понять, что дебаты не повредили поддержке среди избирателей, которые будут решать эти выборы", - добавил он.
По словам Каннинена, что сейчас есть много работы для того, чтобы одержать победу на выборах в ноябре. Но он заверил, что Байден - единственный кандидат от демократов и альтернативы нет.
В то же время NBC News со ссылкой на источники пишет, что члены семьи Байдена обсуждали, как может выглядеть его снятие с выборов.
Собеседники издания уточняли, что главным предметом обсуждений было влияние кампании на здоровье Байдена, его семью и стабильность в стране.
Но пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс опроверг такие слухи.
"Этого не происходит, и точка. Люди, делающие такие заявления, не говорят от имени его семьи или его команды - и им докажут, что они ошибаются. Сохраняйте веру", - добавил он.
Напомним, информация о возможности снятия президента США Джо Байдена с выборов, которые пройдут в ноябре, появилась после его неудачного выступления на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом.
Как писало вчера, 18 июля, Axios, Байден якобы может решить выйти из предвыборной гонки уже на этих выходных.
При этом, по информации NYT, Демократическая партия США решила перенести голосование, в ходе которого Байдена должны объявить официальным кандидатом в президенты.
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