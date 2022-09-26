США попередньо погодили пакет допомоги Україні на 12 млрд доларів, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

До відповідної угоди дійшли конгресмени під час обговорення нового законопроекту про тимчасові витрати США. Один із джерел також зазначив, що цим законом також виділять фінансування для переселення афганських біженців.

Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес надати Україні нову екстрену військову та економічну допомогу у розмірі 11,7 млрд доларів. У п'ятницю Конгрес має ухвалити закон про витрати, який також фінансуватиме широкий спектр програм уряду США.