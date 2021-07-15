У Байдена до сих пор не могут объявить дату визита Зеленского
Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США до сих пор не известна. Но он должен состоятся этим летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей администрации США.
"Когда президент разговаривал с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет проходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", - отметил один из них.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что для визита Зеленского предложен конец июля, но украинская сторона так и не получила конкретных подтверждений.