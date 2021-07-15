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У Байдена досі не можуть оголосити дату візиту Зеленського

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Вашингтон, Четвер 15 липня 2021 13:27
У Байдена досі не можуть оголосити дату візиту Зеленського Фото: Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Дата візиту президента України Володимира Зеленського до США досі не відома. Але він повинен відбудуться цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників адміністрації США.

"Коли президент розмовляв з президентом Зеленським, він запросив його відвідати Вашингтон цього літа. Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це буде проходити, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського до Білого дому цього літа, але поки не можемо оголосити дату", - зазначив один з них.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що для візиту Зеленського запропонований кінець липня, але українська сторона так і не отримала конкретних підтверджень.

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