У Байдена розкрили деталі майбутніх переговорів з Шольцем

Шольця очікують із візитом у Вашингтоні 3 березня, це стане його другою зустріччю з Байденом. Перша відбулася 7 лютого 2022 року після вступу першого на посаду канцлера.

"Слід очікувати, що Україна стане ключовою темою під час майбутньої дискусії на цій зустрічі", - сказала співробітниця Білого дому.

За її словами, саміт лідерів США та Німеччини матиме "робочий характер" і загалом триватиме близько години.

Крім українського питання, за її словами, лідери двох країн з високою ймовірністю порушать низку питань глобального порядку денного, включаючи підготовку до майбутнього саміту НАТО, а також "низку інших викликів". Важливою темою на порядку денному дискусії, як очікують у Білому домі, стане Китай.

"Ймовірно, що в контексті ситуації в Україні також буде порушено китайське питання. На цей час ми не бачили, щоб Китай допомагав зброєю Росії. Однак, очевидно, ми уважно відстежуємо цю ситуацію. З кожним кроком, який Китай робить у напрямку Росії, йому стає дедалі складніше співпрацювати з Європою та іншими країнами по всьому світу", - зазначила американська чиновниця.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії для посилення у війні проти України. Він попросив Пекін тиснути на Москву, щоб вона відвела свої сили.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина планує нарощувати виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоб найкраще підтримувати боротьбу України проти вторгнення Росії.

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