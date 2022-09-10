У Байдена рассказали, к чему приведет контрнаступление ВСУ для России

"Я хотел бы сделать три коротких замечания, чтобы попытаться ответить на ваш вопрос (об украинском контрнаступлении, - ред.). Во-первых, украинские военные добились прогресса как на юге, так и на востоке, отодвигая позиции россиян и показывая, что эта война идет не в одном направлении, она идет и в другом направлении, и украинская армия вытесняет россиян с позиций, которые они занимали ранее. И это хорошо, как с тактической точки зрения на поле боя, так и со стратегической точки зрения, чтобы дать понять Москве и остальному миру, что Украина намерена вернуть территорию", - отметил Салливан.

По его словам, давление украинских войск на линии фронта в Харьковской и Херсонской областях влияет на способность россиян атаковать на других направлениях. Поскольку им приходится перебрасывать на оборону те подразделения, которые планировали задействовать в захвате территорий. В противном случае они использовались бы, чтобы попытаться захватить больше территории

"И это тоже служит более крупным стратегическим целям украинских сил. И, наконец, это контрнаступление показывает, что Украина собирается бороться за оккупированные территории и не собирается просто позволять России продвигаться вперед с политическими планами, на которые она указывала", - добавил он.

Также Салливан отметил, что в конечном счете российско-украинская война когда-то закончится переговорами, но порядок и характер этих переговоров определит Украина.