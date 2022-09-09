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В Пентагоне заявили об обнадеживающих сигналах на Херсонском направлении, - CNN

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Пятница 09 сентября 2022 22:08
В Пентагоне заявили об обнадеживающих сигналах на Херсонском направлении, - CNN Фото: в Пентагоне заявили об обнадеживающих сигналах на Херсонском направлении (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Министерстве обороны США оценили контрнаступательные действия украинской армии на Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что мы увидели некоторые обнадеживающие признаки, конечно, только лишь за последний день или два, но опять же, россияне есть грозный противник, и впереди, я думаю, долгая борьба", - заявил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Он заявил, что в США очень внимательно следят за ходом контрнаступления и это первый случай, когда Министерство обороны США назвало украинскую операцию контрнаступлением. Этого срока ранее избегали официальные лица ведомства, в частности министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Чиновник сказал, что украинский контрнаступление, которое началось 1 сентября в Херсонской области, показал, что украинцы "креативно" подходят к интеграции военного потенциала, предоставленного США и другими странами, в своих операциях.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные достигли определенных успехов в своих операциях под Харьковом и Херсоном.

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