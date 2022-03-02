Байдена призвали остановить импорт российской нефти в США

Отметим, что введенные США и их партнерами санкции против РФ из-за ее войны против Украины пока не включают экспорт нефти и газа из страны, что серьезно подорвало бы способность России получать доходы.

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт и сенатор США Роб Портман из Огайо во вторник призвали Байдена предпринять шаги, чтобы остановить импорт российской нефти в США.

"Недавние события на Украине - еще один пример того, почему мы должны продавать энергию нашим друзьям, а не покупать ее у наших врагов", - пишет Ститт Байдену.

Портман заявляет, что нет смысла импортировать российскую нефть в то же время, когда администрация Байдена закрыла трубопровод Keystone XL, по которому ежедневно транспортировались бы десятки тысяч баррелей из Канады на нефтеперерабатывающие заводы США.

Прекращение импорта российской нефти и газа может привести к росту цен на заправку и иметь еще более серьезные последствия для союзников США в Европе, которая на треть потребляет природный газ из России.