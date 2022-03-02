UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байдена призвали остановить импорт российской нефти в США

Автор: Владимир Костырин

Политики-республиканцы в США критикуют президента Джо Байдена за его внутреннюю энергетическую политику и призывают его администрацию сделать больше для развития внутреннего производства. Звучат инициативы остановить импорт российской нефти в Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boston Herald.

Отметим, что введенные США и их партнерами санкции против РФ из-за ее войны против Украины пока не включают экспорт нефти и газа из страны, что серьезно подорвало бы способность России получать доходы.

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт и сенатор США Роб Портман из Огайо во вторник призвали Байдена предпринять шаги, чтобы остановить импорт российской нефти в США.

"Недавние события на Украине - еще один пример того, почему мы должны продавать энергию нашим друзьям, а не покупать ее у наших врагов", - пишет Ститт Байдену.

Портман заявляет, что нет смысла импортировать российскую нефть в то же время, когда администрация Байдена закрыла трубопровод Keystone XL, по которому ежедневно транспортировались бы десятки тысяч баррелей из Канады на нефтеперерабатывающие заводы США.

Прекращение импорта российской нефти и газа может привести к росту цен на заправку и иметь еще более серьезные последствия для союзников США в Европе, которая на треть потребляет природный газ из России.

Добавим, что Украина настаивает на полном эмбарго по импорту нефти и газа из РФ. Такое решение уже готова принять Канада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденНефть