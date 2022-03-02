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Байдена закликали зупинити імпорт російської нафти в США

Автор: Володимир Костирін

Політики-республіканці в США критикують президента Джо Байдена за його внутрішню енергетичну політику і закликають його адміністрацію зробити більше для розвитку внутрішнього виробництва. Звучать ініціативи зупинити імпорт російської нафти в Штати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boston Herald.

Зазначимо, що запроваджені США та їхніми партнерами санкції проти РФ через її війну проти України поки не включають експорт нафти та газу з країни, що серйозно підірвало б здатність Росії отримувати доходи.

Губернатор Оклахоми Кевін Стітт і сенатор США Роб Портман з Огайо у вівторок закликали Байдена зробити кроки, щоб зупинити імпорт російської нафти в США.

"Недавні події на Україні - ще один приклад того, чому ми повинні продавати енергію нашим друзям, а не купувати її у наших ворогів", - пише Стітт Байдену.

Портман заявляє, що немає сенсу імпортувати російську нафту в той самий час, коли адміністрація Байдена закрила трубопровід Keystone XL, по якому щодня транспортувалися б десятки тисяч барелів з Канади на нафтопереробні заводи США.

Припинення імпорту російської нафти і газу може призвести до зростання цін на заправку і мати ще більш серйозні наслідки для союзників США в Європі, яка на третину споживає природний газ з Росії.

Додамо, що Україна наполягає на повному ембарго щодо імпорту нафти і газу з РФ. Таке рішення вже готова прийняти Канада.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденНафта