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Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле, - CNN

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Вашингтон, Пятница 27 августа 2021 20:01
Байдена предупредили о возможности нового теракта в Кабуле, - CNN Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американская разведка предупредила президента США Джо Байдена о возможности новой террористической атаке в Кабуле. Следующие несколько дней станут самыми опасными для операции по эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Кейтлан Коллинз.

По ее словам, сегодня утром служба национальной безопасности предупредила Байдена о возможности еще одного теракта в Кабуле.

Как отметил представитель Белого дома в беседе с журналисткой, следующие несколько дней миссии по эвакуации будут самыми опасными.

Напомним, 26 августа в Кабуле произошла серия взрывов возле аэропорта Кабула. Погибли не менее 170 человек, в том числе 13 американских военных.

Отметим, сегодня после терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы.

Как сообщало РБК-Украина, ответственность за атаку взяли на себя террористы "Исламского государства". Байден уже поручил армии подготовить ответный удар.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Афганистан Кабул
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