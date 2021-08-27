Байдена попередили про можливість нового теракту в Кабулі, - CNN
Американська розвідка попередила президента США Джо Байдена про можливість нової терористичної атаки в Кабулі. Наступні кілька днів стануть найнебезпечнішими для операції з евакуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Кейтлан Коллінз.
За її словами, сьогодні вранці служба національної безпеки попередила Байдена про можливість ще одного теракту в Кабулі.
Як зазначив представник Білого дому в бесіді з журналісткою, наступні кілька днів місії з евакуації будуть найнебезпечнішими.
Нагадаємо, 26 серпня в Кабулі сталася серія вибухів біля аеропорту Кабула. Загинули не менше 170 осіб, у тому числі 13 американських військових.
Зазначимо, сьогодні після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси.
Як повідомляло РБК-Україна, відповідальність за атаку взяли на себе терористи "Ісламської держави". Байден вже доручив армії підготувати удар у відповідь.