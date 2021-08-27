Байдена попередили про можливість нового теракту в Кабулі, - CNN

Американська розвідка попередила президента США Джо Байдена про можливість нової терористичної атаки в Кабулі. Наступні кілька днів стануть найнебезпечнішими для операції з евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Кейтлан Коллінз .

За її словами, сьогодні вранці служба національної безпеки попередила Байдена про можливість ще одного теракту в Кабулі.

Як зазначив представник Білого дому в бесіді з журналісткою, наступні кілька днів місії з евакуації будуть найнебезпечнішими.