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Байден обвинил ИГИЛ в теракте в Кабуле и приказал нанести удар в ответ

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Вашингтон, Пятница 27 августа 2021 00:46
Байден обвинил ИГИЛ в теракте в Кабуле и приказал нанести удар в ответ Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Разведка США считает, что теракт в Кабуле организовал филиал ИГИЛ. США готовят ответ террористам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента США Джо Байдена.

Он отметил, что дал распоряжение нанести удар по руководству террористической организации, которая совершила серию взрывов против американских военных и мирных афганцев.

"Мы нанесем удары по руководству ИГИЛ, мы выполним эти действия. Я дал соответствующий указ командующим. Мы нанесем эти удары в определенное и выгодное для нас время и в те места, которые сами определим", - заявил Байден.

Напомним, взрывы в Кабуле привели к крупнейшим за годы разовым потерям армии США. Жертвами терактов стали 12 американских военных, еще 15 получили ранения.

Также погибли 72 афганца и 158 пострадали.

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