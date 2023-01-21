У Байдена пояснили позицію Німеччини щодо танків Leopard для України
Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю координатора стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джона Кірбі "Голосу Америки".
“Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо Leopard, які є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини”, - сказав Кірбі.
Він також наголосив, що партнери не штовхають та не вмовляють надати Leopard Україні.
"Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині", - сказав представник Білого дому.
За його словами, Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку війни, і нині є "одним із провідних у світі донорів України з точки зору саме фінансової допомоги", а союзники це "високо цінують".
"Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це саме зараз. Однією з критичних потреб Збройних сил України цієї зими і, ймовірно, навесні буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, українці мають реальну потребу у додаткових танках", - сказав Кірбі.
Нагадаємо, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.
Також раніше ми писали, що Німеччина готова прискорити просування щодо танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.
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