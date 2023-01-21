У Байдена объяснили позицию Германии относительно танков Leopard для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью координатора стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джона Кирби "Голосу Америки" .

“Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по Leopard, которые являются великолепными танками, очень мощными, не потребуют от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии”, - сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что партнеры не толкают и не уговаривают предоставить Leopard Украине.

"Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, который их устраивают. И это решать Германии", - сказал представитель Белого дома.

По его словам, Германия увеличила свои взносы, которые она начала делать еще в начале войны, и в настоящее время является "одним из ведущих в мире доноров Украины с точки зрения именно финансовой помощи", а союзники это "высоко ценят".

"Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это именно сейчас. Одной из критических потребностей Вооруженных сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника. Из-за видов боевых действий, которые они ведут на Донбассе, украинцы нуждаются в дополнительных танках", - сказал Кирби.