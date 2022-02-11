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У Байдена подтвердили подготовку нового разговора с Путиным

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Вашингтон, Пятница 11 февраля 2022 21:47
У Байдена подтвердили подготовку нового разговора с Путиным Фото: советник Байдена Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В ближайшее время президент США Джо Байден может провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. О том, в каком формате могут пройти контакты, информации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Я ожидаю, что президент Байден проведет разговор с Путиным. Но сейчас мне больше нечего объявить по этому поводу", - заявил он.

Напомним, ранее американский телеканал CNN сообщил, что Государственный департамент занимается подготовкой встреч с российскими представителями на разных уровнях. В том числе не исключены переговоры президентов обеих стран.

Кроме того, сегодня Салливан заявил о рисках российского вторжения в Украину еще во время проведения Олимпиады в Пекине, то есть до 20 февраля. Однако Белый дом не утверждает, что Россия приняла окончательное решение о вторжении.

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