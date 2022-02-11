У Байдена підтвердили підготовку нової розмови з Путіним

Найближчим часом президент США Джо Байден може провести розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Про те, в якому форматі можуть пройти контакти, інформації поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Я очікую, що президент Байден проведе розмову з Путіним. Але зараз мені більше нічого оголосити з цього приводу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN повідомив, що Державний департамент займається підготовкою зустрічей з російськими представниками на різних рівнях. В тому числі не виключені переговори президентів обох країн.

Крім того, сьогодні Салліван заявив про ризики російського вторгнення в Україну ще під час проведення Олімпіади в Пекіні, тобто до 20 лютого. Однак Білий дім не стверджує, що Росія прийняла остаточне рішення про вторгнення.