Госдеп готовит переговоры США и России. Возможна встреча Байдена и Путина, - CNN

Государственный департамент США занимается подготовкой встреч на разных уровнях между американскими и российскими представителями. Не исключены переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

По данным его источников в Госдепартаменте, сотрудники дипломатического ведомства заняты подготовкой встреч между официальными лицами США и России на разных уровнях. Отмечается, что переговоры будут посвящены угрозе вторжения РФ в Украину.

Собеседники телеканала заявили, что диапазон возможных встреч достаточно широк. Рассматривается возможность переговоров как президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, так и госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кроме того, возможны контакты и на более низких уровнях.