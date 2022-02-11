Госдеп готовит переговоры США и России. Возможна встреча Байдена и Путина, - CNN
Государственный департамент США занимается подготовкой встреч на разных уровнях между американскими и российскими представителями. Не исключены переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
По данным его источников в Госдепартаменте, сотрудники дипломатического ведомства заняты подготовкой встреч между официальными лицами США и России на разных уровнях. Отмечается, что переговоры будут посвящены угрозе вторжения РФ в Украину.
Собеседники телеканала заявили, что диапазон возможных встреч достаточно широк. Рассматривается возможность переговоров как президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, так и госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кроме того, возможны контакты и на более низких уровнях.
Напомним, в январе президент Украины Владимир Зеленский предложил Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным.
Отметим, ранее в Кремле допустили возможность нового разговора Байдена и Путина после их беседы в конце 2021 года.