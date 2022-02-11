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Госдеп готовит переговоры США и России. Возможна встреча Байдена и Путина, - CNN

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Вашингтон, Пятница 11 февраля 2022 21:22
Госдеп готовит переговоры США и России. Возможна встреча Байдена и Путина, - CNN Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный департамент США занимается подготовкой встреч на разных уровнях между американскими и российскими представителями. Не исключены переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным его источников в Госдепартаменте, сотрудники дипломатического ведомства заняты подготовкой встреч между официальными лицами США и России на разных уровнях. Отмечается, что переговоры будут посвящены угрозе вторжения РФ в Украину.

Собеседники телеканала заявили, что диапазон возможных встреч достаточно широк. Рассматривается возможность переговоров как президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, так и госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кроме того, возможны контакты и на более низких уровнях.

Напомним, в январе президент Украины Владимир Зеленский предложил Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным.

Отметим, ранее в Кремле допустили возможность нового разговора Байдена и Путина после их беседы в конце 2021 года.

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Джозеф Байден Владимир Путин Государственный департамент США
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