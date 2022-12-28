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У Байдена почали активно перешкоджати виробництву та передачі іранських дронів РФ, - NYT

Ілюстративне фото: США почали активно перешкоджати виробництву та передачі іранських дронів РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Адміністрація президента США Джо Байдена розробила масштабну програму, метою якої є перешкоджання розробці іранських дронів та їх передачі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За інформацією видання, Білий дім активізував свою роботу щодо іранських дронів після того, як виявилося, що в безпілотниках знайшли технології країн Заходу, у тому числі й американські.

У NYT зазначають, що американці вже надають українським військовим інформацію про локації, де росіяни готують іранські дрони-камікадзе до запуску. Також компанії США передали Україні пристрої, які можуть виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях. Такі засоби для боротьби з дронами були включені і до пакетів американської військової допомоги нашій країні.

При цьому у виданні додають, що тему іранських дронів американські чиновники обговорювали і з Ізраїлем - державою, яка має досвід підриву іранської ядерної програми. Зокрема, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван минулого тижня обговорив з чиновниками Ізраїлю співпрацю між Росією та Іраном.

Інформацію про те, що США намагаються порушити виробництво дронів-камікадзе в Ірані за допомогою санкцій та переговорів, підтвердила прес-секретар Ради нацбезпеки США Едріен Вотсон.

Також, за даними NYT, Білий дім доручив вжити жорстких заходів щодо американських компаній, чиї технології були виявлені в іранських дронах. Держава планує й надалі вводити проти них санкції.

Нагадаємо, раніше спеціальний посол США з питань Ірану Роберт Маллі заявляв, що його країна спробує зірвати постачання дронів до Росії, які використовують для ударів по Україні.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Іран нещодавно передав Росії 250 дронів у рамках нової партії.

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