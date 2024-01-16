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У Байдена очікують, що Конгрес погодить нову допомогу Україні найближчими тижнями

Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Адміністрація президента США досі не змогла домовитися з Конгресом щодо фінансування додаткової оборонної допомоги для України. Проте у Білому домі очікують, що із законодавцями це питання зможуть погодити за кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

За словами американського чиновника, питання щодо погодження конгресменами нового фінансування допомоги для України, можливо, буде вирішено "найближчими тижнями".

Також представник Білого дому у Давосі висловився про "проактивний порядок денний" адміністрації президента США Джо Байдена з економічних питань, та про "розумні інвестиції в джерела власної національної сили".

Питання виділення допомоги Україні від США

Нагадаємо, кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У великому фінансовому пакеті було передбачено також виділення близько 60 млрд доларів на допомогу Україні.

Проте конгресмени від Республіканської партії відмовилися підтримувати таку ініціативу. Вони вимагають, щоб у пакет внесли жорсткіші заходи щодо охорони кордону з Мексикою.

Як стало відомо 12 січня, допомогу від Штатів було призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

Детальніше про те, чому гальмується виділення американської допомоги Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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