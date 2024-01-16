У Байдена очікують, що Конгрес погодить нову допомогу Україні найближчими тижнями

За словами американського чиновника, питання щодо погодження конгресменами нового фінансування допомоги для України, можливо, буде вирішено "найближчими тижнями".

Також представник Білого дому у Давосі висловився про "проактивний порядок денний" адміністрації президента США Джо Байдена з економічних питань, та про "розумні інвестиції в джерела власної національної сили".

Питання виділення допомоги Україні від США

Нагадаємо, кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. У великому фінансовому пакеті було передбачено також виділення близько 60 млрд доларів на допомогу Україні.

Проте конгресмени від Республіканської партії відмовилися підтримувати таку ініціативу. Вони вимагають, щоб у пакет внесли жорсткіші заходи щодо охорони кордону з Мексикою.

Як стало відомо 12 січня, допомогу від Штатів було призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

Детальніше про те, чому гальмується виділення американської допомоги Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.