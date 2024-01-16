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У Байдена ожидают, что Конгресс согласует новую помощь Украине в ближайшие недели

Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Администрация президента США до сих пор не смогла договориться с Конгрессом о финансировании дополнительной оборонной помощи для Украины. Однако в Белом доме ожидают, что с законодателями этот вопрос смогут согласовать через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По словам американского чиновника, вопрос о согласовании конгрессменами нового финансирования помощи для Украины, возможно, будет решен "в ближайшие недели".

Также представитель Белого дома в Давосе высказался о "проактивной повестке дня" администрации президента США Джо Байдена по экономическим вопросам, и об "умных инвестициях в источники собственной национальной силы".

Вопрос выделения помощи Украине от США

Напомним, несколько месяцев назад президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В крупном финансовом пакете было предусмотрено также выделение около 60 млрд долларов в помощь Украине.

Однако конгрессмены от Республиканской партии отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой.

Как стало известно 12 января, помощь от Штатов была приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования.

Детальнее о том, почему тормозится выделение американской помощи Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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