UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Байдена объяснили задержку с выбором нового посла в Украине

Автор: Артур Родивилов

Белый дом пока не нашел подходящего кандидата на должность посла США в Украине. Команда Джо Байдена с осторожностью подходит к этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Джо Байден занимает пост президента США уже почти год. За это время он успел выдвинуть претендентов на должности руководителей американских дипмиссий в ряде стран, но не в Украине.

"Даже некоторые из самых сфокусированных на Украине законодателей не в курсе относительно возможной кандидатуры, это признак того, что "правильный человек" еще не найден", - говорится в статье.

"Это необъяснимо", - заявил изданию бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, представители администрации, с которыми он поддерживает контакт, не могут ответить на вопрос, почему кандидат на пост посла в Киеве до сих пор не объявлен.

"Я совсем недавно спрашивал - в понедельник", - отметил Тейлор.

Сентатор-демократ Джинн Шейхин заявила, что США должны как можно скорее назначить посла в Киеве, чтобы поддержать Украину в критический момент перед угрозой РФ.

Как поясняет Politico, чаще всего в качестве возможного претендента на должность посла США в Украине называют кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая в настоящий момент является американским послом в Словакии. Реже упоминается посол США в Греции Джеффри Пайетт.

Он уже возглавлял дипмиссию США в Киеве в 2013-2016 годах. В свою очередь другой бывший посол в Киеве Стивен Пайфер заявил изданию, что Кристина Квин, которая в настоящий момент является временным поверенным в делах США на Украине, "превосходно выполняет свою работу".

"Почему бы не назначить ее?" - задался вопросом Пайфер.

Ранее стало известно, что США не планируют назначать специального представителя от Госдепа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден