У Байдена объяснили задержку с выбором нового посла в Украине

Джо Байден занимает пост президента США уже почти год. За это время он успел выдвинуть претендентов на должности руководителей американских дипмиссий в ряде стран, но не в Украине.

"Даже некоторые из самых сфокусированных на Украине законодателей не в курсе относительно возможной кандидатуры, это признак того, что "правильный человек" еще не найден", - говорится в статье.

"Это необъяснимо", - заявил изданию бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор.

По его словам, представители администрации, с которыми он поддерживает контакт, не могут ответить на вопрос, почему кандидат на пост посла в Киеве до сих пор не объявлен.

"Я совсем недавно спрашивал - в понедельник", - отметил Тейлор.

Сентатор-демократ Джинн Шейхин заявила, что США должны как можно скорее назначить посла в Киеве, чтобы поддержать Украину в критический момент перед угрозой РФ.

Как поясняет Politico, чаще всего в качестве возможного претендента на должность посла США в Украине называют кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая в настоящий момент является американским послом в Словакии. Реже упоминается посол США в Греции Джеффри Пайетт.

Он уже возглавлял дипмиссию США в Киеве в 2013-2016 годах. В свою очередь другой бывший посол в Киеве Стивен Пайфер заявил изданию, что Кристина Квин, которая в настоящий момент является временным поверенным в делах США на Украине, "превосходно выполняет свою работу".

"Почему бы не назначить ее?" - задался вопросом Пайфер.