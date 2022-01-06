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У Байдена пояснили затримку з вибором нового посла в Україні

Автор: Артур Родивилов

Білий дім поки не знайшов підхожого кандидата на посаду посла США в Україні. Команда Джо Байдена з обережністю підходить до цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джо Байден обіймає посаду президента США вже майже рік. За цей час він встиг висунути претендентів на посади керівників американських дипмісій у ряді країн, але не в Україні.

"Навіть деякі з найбільш сфокусованих на Україні законодавців не в курсі щодо можливої кандидатури, це ознака того, що "правильна людина" ще не знайдена", - йдеться в статті.

"Це незрозуміло", - заявив виданню колишній американський посол в Україні Вільям Тейлор.

За його словами, представники адміністрації, з якими він підтримує контакт, не можуть відповісти на питання, чому кандидат на посаду посла в Києві досі не оголошений.

"Я зовсім недавно запитував - в понеділок", - зазначив Тейлор.

Сентатор-демократ Джин Шейхін заявила, що США мають якомога швидше призначити посла в Києві, щоб підтримати Україну в критичний момент перед загрозою РФ.

Як пояснює Politico, найчастіше як ймовірного претендента на посаду посла США в Україні називають кадрового дипломата Бріджит Брінк, яка зараз є американським послом у Словаччині. Рідше згадується посол США в Греції Джеффрі Пайєтт.

Він вже очолював дипмісію США в Києві у 2013-2016 роках. Своєю чергою інший колишній посол у Києві Стівен Пайфер заявив виданню, що Христина Квін, яка зараз є тимчасовим повіреним у справах США в Україні, "чудово виконує свою роботу".

"Чому б не призначити її?"- заявив Пайфер.

Раніше стало відомо, що США не планують призначати спеціального представника від Держдепу щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Джозеф Байден