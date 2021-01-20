ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Байдена назвали "плохой идеей" строительство "Северного потока-2"

Автор: Инна Собора

Администрация избранного президента США Джо Байдена против "Северного потока-2". Команда Байдена будет предпринимать меры, чтобы остановить строительство газопровода.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен во время слушаний в Сенате, пишет РБК.

Он заявил, что Вашингтон будет стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство трубопровода.

"Избранный президент полностью согласен с вами, что "Северный поток - 2" - это плохая идея", - сказал Блинкен.

По его словам, администрация Байдена готова рассмотреть инструменты, которые еще не использовались.

Ранее сообщалось, что Германия не собирается менять свою позицию по вопросу о достройке трубопровода "Северный поток - 2" на фоне готовящегося прихода к власти новой администрации в США.

Также РБК-Украина писало, что политика избранного президента США Джо Байдена относительно российского газопровода "Северный поток-2" может быть более решительной, чем его предшественника Дональда Трампа.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденСеверный поток-2