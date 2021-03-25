ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Байдена направлять сигнал Росії, у разі ескалації конфлікту в Україні

Новость на русском → США, Четвер 25 березня 2021 10:33
У Байдена направлять сигнал Росії, у разі ескалації конфлікту в Україні Фото: Джордж Кент (synod.ugcc.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

США готові надати Україні підтримку в разі ескалації конфлікту на Донбасі з боку Російської Федерації. Якщо це станеться, США готові "направляти сигнали" Росії.

Про це в інтерв'ю "Голос Америки" заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

За його словами, США дуже стурбовані тим, що останнім часом на Донбасі слабко дотримується режим "тиші".

"Ми уважно спостерігаємо і, безумовно, плануємо відправляти сигнали при необхідності. Я думаю, що головне - це наші очікування щодо Росії... Президент Путін і Росія повинні виконати ті зобов'язання, які Путін взяв на себе у лютому 2015 року, шість років тому. Повне припинення вогню, відгук російських військ з України, і відновлення Україною контролю над своєю кордоном", - заявив Кент.

Він додав, що Росія досі не виконала своїх зобов'язань.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що Америка готова посилити підтримку України в різних сферах.

Також РБК-Україна писало, що глава української делегації в Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук вважає за необхідне привернути США до нормандського формату. За його словами, це зміцнить хребет переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Сполучені Штати Америки Донбас
NEWS
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"