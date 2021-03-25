У Байдена направлять сигнал Росії, у разі ескалації конфлікту в Україні

США готові надати Україні підтримку в разі ескалації конфлікту на Донбасі з боку Російської Федерації. Якщо це станеться, США готові "направляти сигнали" Росії.

За його словами, США дуже стурбовані тим, що останнім часом на Донбасі слабко дотримується режим "тиші".

"Ми уважно спостерігаємо і, безумовно, плануємо відправляти сигнали при необхідності. Я думаю, що головне - це наші очікування щодо Росії... Президент Путін і Росія повинні виконати ті зобов'язання, які Путін взяв на себе у лютому 2015 року, шість років тому. Повне припинення вогню, відгук російських військ з України, і відновлення Україною контролю над своєю кордоном", - заявив Кент.

Він додав, що Росія досі не виконала своїх зобов'язань.