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У Байдена готують для Трампа якомога сильнішу позицію щодо України, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена працює над тим, щоб передати 47-му президенту Сполучених Штатів Америки (США) Дональду Трампу якомога сильнішу позицію щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкена в інтерв'ю CBS News.

Під час інтерв'ю ведуча заявила про те, що критики занепокоєні можливістю завершення повномасштабної війни в Україні під час президентства Трампа не на користь Києва. На це державний секретар США відповів, що спекулювати на цьому питанні немає сенсу

"Що має сенс - це переконатися, що ми дамо наступній адміністрації, майбутній адміністрації Трампа, якомога сильніші позиції для того, щоб вона могла реалізовувати політику по всьому світу незалежно від того, чи це Україна, чи щось інше", - відзначив Блінкен. 

Вибори в США

Попри те, що з виборів президента у США минуло два місяці, наразі Трамп залишається в статусі новообраного лідера. Але, вже незабаром, після інавгурації, він офіційно очолить посаду голови Білого дому.

Відповідно до конституції Штатів, інавгурація відбувається 20 січня, або ж 21-го, якщо попередній день припадає на неділю.

Детальніше про те, чого очікувати Україні від президентства Трампа - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенДональд ТрампВійна в Україні